Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου χθες όταν εντόπισαν έναν 45χρονο με νοητική υστέρηση κλειδωμένο μέσα σε ένα μαντρί στην περιοχή του Μουρεσίου

Σύμφωνα με το taxydromos.gr o άνδρας ήταν χτυπημένος και φώναζε «βοήθεια».

Τις απεγνωσμένες κραυγές του άκουσαν γείτονες που ειδοποίησαν την αστυνομία και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμο, που γνωρίζουν την οικογένεια και φροντίζουν τον 45χρονο εδώ και χρόνια.

Αμέσως πήγαν προς το σημείο, απ’ όπου ακούστηκε η φωνή και βρήκαν την πόρτα στο μαντρί δεμένη με σχοινιά, με κόμπους που δεν μπορούσαν να λύσουν, ενώ στην πόρτα είχε τοποθετηθεί και τσιμεντόλιθος.

Από το μικρό παράθυρο της πόρτας που φέρει αυτοσχέδια κάγκελα, φαινόταν ο 45χρονος ΑμεΑ, ο οποίος καθόταν σε ένα τσιμεντόλιθο ανάμεσα σε άχυρα, σκυμμένος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν χτυπημένος στο μάτι και στην περιοχή του λαιμού

Οι έρευνες στρέφονται σε συγγενικό πρόσωπο του 45χρονου, ο οποίος έχει οριστεί νόμιμος συμπαραστάτης του και φέρεται να έχει ασκήσει βία εναντίον του.

Ο ίδιος υποστήριξε πως, την ώρα που ο 45χρονος φώναζε «βοήθεια» από το μαντρί, εκείνος βρισκόταν σε καφενείο του χωριού, χωρίς, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να υπάρχει κάποια μαρτυρία που να επιβεβαιώνει την παρουσία του εκεί.

Τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών βρήκαν τον 45χρονο να κάθεται σε έναν τσιμεντόλιθο ανάμεσα σε κατσίκες και άχυρα. Κλήθηκαν η αστυνομία και ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εντοπίσουν τον άνθρωπο που χτύπησε και στη συνέχεια κλείδωσε τον 45χρονο στο μαντρί.

Πηγή: skai.gr

