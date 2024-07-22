Λογαριασμός
Μαγευτικές εικόνες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού» στην Ελλάδα και τον κόσμο - Βίντεο, φωτογραφίες

Πολλοί έσπευσαν σε παραλίες, ταράτσες, ανοιχτούς χώρους πολιτισμού ή μαγαζιά με θέα για να απολαύσουν το νυχτερινό υπερθέαμα

«Φεγγάρι του Ελαφιού» πανσέληνος

Εχθες το βράδυ κορυφώθηκε το «Φεγγάρι του Ελαφιού» και η πανσέληνος του Ιουλίου φώτισε χθες τον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας μαγευτικές εικόνες σε όλο τον κόσμο. 

πανσεληνοσ

Η πανσέληνος του Ιουλίου στον Πύργο του Γαλατά, στην Κωνσταντινούπολη

Πρόκειται για την τελευταία «κανονική» πανσέληνο πριν την εμφάνιση τεσσάρων διαδοχικών «υπερ-πανσελήνων».

πανσεληνος

Το «Φεγγάρι του Ελαφιού» στον νυχτερινό ουρανό του Ναυπλίου

Η πανσέληνος του Ιουλίου ονομάζεται «Φεγγάρι του Ελαφιού», καθώς σύμφωνα με την παράδοση κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης.

πανσλεηνος

Η πανσέληνος ανατέλλει πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, στο Groemitz της Γερμανίας

Το φεγγάρι ήταν ολόγιομο και φαινόταν καλύτερα από τις 20:00 έως τις 23:00. Πολλοί έσπευσαν σε παραλίες, ταράτσες, ανοιχτούς χώρους πολιτισμού ή μαγαζιά με θέα για να απολαύσουν το νυχτερινό υπερθέαμα. 

πανσεληνος

Αθηναίοι και επισκέπτες στο «Full Moon Sleepover», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

πανσεληνος

Η πανσέληνος στο Σούνιο
