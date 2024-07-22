Εχθες το βράδυ κορυφώθηκε το «Φεγγάρι του Ελαφιού» και η πανσέληνος του Ιουλίου φώτισε χθες τον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας μαγευτικές εικόνες σε όλο τον κόσμο.
Πρόκειται για την τελευταία «κανονική» πανσέληνο πριν την εμφάνιση τεσσάρων διαδοχικών «υπερ-πανσελήνων».
FULL MOON TIMELAPSE: The full Buck Moon rises above Whaleback Light and up into the clouds off the coast of Maine and New Hampshire.— Rob Wright Images 🌻 (@RobWrightImages) July 21, 2024
--
July 20, 2024
New Castle, NH#NHwx #StormHour #fullmoon #timelapse #buckmoon pic.twitter.com/BaOGvL4fKe
Η πανσέληνος του Ιουλίου ονομάζεται «Φεγγάρι του Ελαφιού», καθώς σύμφωνα με την παράδοση κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης.
The full Buck Moon rises behsing the Statue of Liberty in New York City, Sunday evening #newyorkcity #nyc #newyork #buckmoon #fullmoon #statueofliberty @statueellisfdn #FullBuckMoon pic.twitter.com/ZADieqFSXD— Gary Hershorn (@GaryHershorn) July 22, 2024
Το φεγγάρι ήταν ολόγιομο και φαινόταν καλύτερα από τις 20:00 έως τις 23:00. Πολλοί έσπευσαν σε παραλίες, ταράτσες, ανοιχτούς χώρους πολιτισμού ή μαγαζιά με θέα για να απολαύσουν το νυχτερινό υπερθέαμα.
