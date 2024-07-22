Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Μεσσηνίας), Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας).

Πηγή: skai.gr

