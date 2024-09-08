Τα κορναρίσματα των στολισμένων «τρακτέρ-γίγας» και οι μοναδικοί ήχοι των χάλκινων οργάνων ξεσήκωσαν χθες τους καλεσμένους στον γάμο του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας του Χορηγού Βοϊου, στην Κοζάνη.
Η νύφη με τη συνοδεία της (τα μπρατίμια) έφτασε τον ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής επάνω σε μια…πλατφόρμα τρακτέρ και λίγο πιο κάτω, στα σκαλιά της εκκλησίας, την περίμενε ο επίσης ιδιαίτερα κεφάτος γαμπρός Χρήστος Τουλόπουλος, για τον "χορό του Ησαΐα".
Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση και γλέντι στην αυλή του δημοτικού σχολείου της περιοχής, με καλεσμένους όλο το χωριό.
