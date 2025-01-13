Δεκάδες μετανάστες αποβιβάστηκαν το πρωί της Κυριακής στο Φαρμακονήσι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Φαρμακονησίου, τα οποία εντόπισαν στις νοτιοανατολικές ακτές της νήσου 41 μετανάστες και συγκεκριμένα 25 άντρες, 14 γυναίκες και 2 ανήλικους.

Οι αλλοδαποί παρελήφθησαν από ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέρου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.

Πηγή: skai.gr

