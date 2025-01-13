Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν στην Ολυμπία Οδό τις προηγούμενες ημέρες όταν μέρα - μεσημέρι «πειραγμένα» αγροτικά οχήματα έκαναν κόντρες και μάλιστα με... κοινό που τους παρακολουθούσε στη Λ.Ε.Α.

Τους επικίνδυνους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έστησαν Ρομά και μάλιστα όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, τα οχήματα τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, ενώ νεαροί έχουν στήσει και εξέδρα, στην άκρη του δρόμου παρακολουθώντας και τραβώντας και βίντεο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και μάλιστα φαίνεται οχήματα και φορτηγά να περνούν επίσης με ταχύτητα, με τον κίνδυνο ατυχήματος να είναι μεγάλος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε σχετικά με το περιστατικό: «Δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Οργανώνουν κόντρες σε κεντρικές λεωφόρους, στην παραλιακή, γίνεται μεγάλος αγώνας με την Τροχαία. Πολλοί από αυτούς πηγαίνουν σε εισαγγελείς, ορισμένοι οδηγούν και με 200 σε κατοικημένες περιοχές. Αυτοί όλοι έχουν προβλήματα ψυχικά και πρέπει να λύσουν. Έχουν ταυτοποιηθεί εδώ και μέρες και θα συλληφθούν».

Παράλληλα έστειλε αυστηρό μήνυμα λέγοντας πως «όλοι αυτοί οι ανόητοι άνθρωποι που σε κατοικημένες περιοχές, στην Αττική, επιδεικνύουν μέσα από ανταγωνισμό δεν ξέρω τι, αυτά πρέπει να τα σταματήσουν. Εγώ θα εισηγηθώ στον κ. Φλωρίδη άμεσα και θα μιλήσω και με την ηγεσία της δικαιοσύνης, οι ποινές για αυτούς να μην είναι μετατρέψιμες».

«Είναι επικίνδυνοι. Μπορούν να σκοτώσουν τον εαυτό τους αλλά και τα παιδιά μας. Τους καλώ να σταματήσουν, δεν είναι σπορ αυτό. Και πολλοί αυτοί είναι και παραβατικοί γενικότερα», κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

