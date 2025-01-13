Πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία και το έργο των Δήμων και των Περιφερειών θα αποκτήσουν οι πολίτες με τον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε λειτουργία από τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για διαδικτυακή πλατφόρμα στη διεύθυνση deiktesota.gov.gr που αποσκοπεί στην καταγραφή των βασικών στοιχείων μέτρησης της λειτουργίας και δραστηριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συγκριτική αποτύπωση των επιδόσεών τους, μέσω δεικτών ανά τομέα λειτουργίας. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει ανωνυμοποιημένα δεδομένα για 770 στοιχεία και 167 δείκτες, ταξινομημένα σε 12 ομάδες δεδομένων για τους Δήμους και 8 για τις Περιφέρειες. Από αυτά, τα 255 αντλούνται απευθείας από περισσότερα από 15 διαφορετικά υφιστάμενα δημόσια μητρώα με διαλειτουργικότητες, ενώ τα 515 συγκεντρώνονται μέσω ερωτηματολογίων που οφείλουν να συμπληρώνουν οι ίδιοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πλατφόρμα, καταλήγοντας στους 24, 17 για τους Δήμους και 7 για τις Περιφέρειες, τελικούς δείκτες αξιολόγησης.

Η πρώτη συγκέντρωση όλων των παραπάνω δεδομένων στον Κόμβο έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στο τέλος Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε, πρόσβαση στον Κόμβο deiktesota.gov.gr έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για την υποβολή των στοιχείων, ενώ αμέσως μετά ο Κόμβος θα είναι ελεύθερα προσβάσιμος σε όλους.

Τα στοιχεία των Δήμων ταξινομούνται σε 12 ομάδες δεδομένων ως εξής:

Οικονομικά Στοιχεία

Επενδύσεις και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Ποιότητα Ζωής - Αθλητισμός - Πολιτισμός

Περιβάλλον - Απορρίμματα

Εκπαίδευση και Προσχολική Αγωγή

Άτομα με Αναπηρία - Κοινωνική Προστασία

Πολιτική Προστασία

Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Συντήρηση υποδομών - Ενεργειακή κατανάλωση

Ανθρώπινο Δυναμικό

Έξυπνες Πόλεις

Δημογραφία, βιοτικό επίπεδο, τοπική δραστηριότητα.

Τα στοιχεία των Περιφερειών ταξινομούνται σε 8 ομάδες δεδομένων ως εξής:

Οικονομικά Στοιχεία

Επενδύσεις και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Πολιτική Προστασία

Υποδομές

Εκπαίδευση

Ανθρώπινο Δυναμικό

Έξυπνες Πόλεις

Δημογραφία, βιοτικό επίπεδο, τοπική δραστηριότητα.

Ο Κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών που νομοθετήθηκε πριν ένα χρόνο, ξεκίνησε να υλοποιείται με την ανάπτυξη της σχετικής πλατφόρμας, η οποία πλέον βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και σε λίγους μήνες θα αποτελεί ένα μόνιμο, χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας και ενημέρωσης για τους πολίτες, το κεντρικό κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής των επιδόσεων για τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, δήλωσε: «Ο Κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί μία πραγματική μεταρρύθμιση, προσανατολισμένη στην ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας. Η πληροφορία είναι δύναμη για όλους. Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μέσα από αυτήν την πλατφόρμα μπορούν να αναδείξουν, με μετρήσιμα και αντικειμενικά στοιχεία το έργο που επιτελούν. Για τους πολίτες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τα πεπραγμένα και τις προτεραιότητες των τοπικών αρχών που τους υπηρετούν. Για το κεντρικό κράτος, που οφείλει να χαράσσει πολιτική και να προσαρμόζει τις παρεμβάσεις του εστιασμένα, βάσει πραγματικών στοιχείων και δεδομένων. Προσδοκούμε η ολοκλήρωση της καταγραφής των στοιχείων να αναδείξει με τρόπο σαφή και εύληπτο το πολυσύνθετο και δύσκολο έργο των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας και τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, που στόχο έχει τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Η ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στη χάραξη απoτελεσματικών δημόσιων πολιτικών καθώς και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών. O Κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων, καθώς αποτελεί βασικό σημείο καταγραφής της δραστηριότητας των ΟΤΑ. Τόσο οι ίδιοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα έχουν πλήρη γνώση της λειτουργίας τους, όσο και οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Επίσης, σε επίπεδο κεντρικής διακυβέρνησης θα έχουμε πλήρη αντίληψη των αναγκών. Πρόκειται για ένα έργο με αντίκτυπο σε πολλά επίπεδα: ορθής διακυβέρνησης, διαφάνειας, άμεσης ανταπόκρισης της διοίκησης. Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών στηρίζουμε το πέρασμα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ψηφιακή εποχή στοχεύοντας στην ενδυνάμωσή της προς όφελος των πολιτών».

Στοιχεία για το έργο

Ο Κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων ΟΤΑ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Κεντρικός Κόμβος Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα μητρώα από τα οποία αντλούνται τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα του Κόμβου Παρακολούθησης Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης deiktesota.gov.gr είναι ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το Μητρώο Πολιτών, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, το Πληροφοριακό Σύστημα myschool, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, η Πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΕΛΟΠΑΣ, η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα (akatharista.apps.gov.gr), το πληροφοριακό σύστημα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ), το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και πληροφοριακά συστήματα χρηματοδοτικών προγραμμάτων και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων του Κόμβου deiktesota.gov.gr, μετά την πρώτη καταγραφή του Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιείται περιοδικά ανά τρίμηνο/εξάμηνο ή έτος, ανάλογα με την κατηγορία και την πηγή των δεδομένων, μέσω της αυτόματης άντλησης των δεδομένων από τα ανωτέρω μητρώα και της υποβολής των νεότερων στοιχείων απευθείας από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, για όσα δεν είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.