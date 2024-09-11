Λογαριασμός
Κλειστά τα φαρμακεία στις 14 Σεπτεμβρίου

Το κοινό θα εξυπηρετηθεί από τα εφημερεύοντα φαρμακεία

Φαρμακείο

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ενημερώνει ότι τα φαρμακεία της Αττικής, θα παραμείνουν κλειστά κατά την ημέρα του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, η οποία είναι επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1013527/4-9-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.

Το κοινό θα εξυπηρετηθεί από τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

