Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ενημερώνει ότι τα φαρμακεία της Αττικής, θα παραμείνουν κλειστά κατά την ημέρα του εορτασμού της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, η οποία είναι επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1013527/4-9-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.

Το κοινό θα εξυπηρετηθεί από τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

Πηγή: skai.gr

