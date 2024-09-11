Κως: Σε νεαρό Παλαιστίνιο πρόσφυγα ανήκει η σορός

Σε 26χρονο πρόσφυγα από την Παλαιστίνη ανήκει η σορός που βρέθηκε από λιμενικούς στη θαλάσσια περιοχή της Αμμόγλωσσας στην Κω
Oπως αναφέρει η ΕΡΤ, η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε από λιμενικούς μετά την ειδοποίηση από εθνοφύλακες του Φυλακίου και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φορούσε πολιτικά ρούχα και έφερε ταυτότητα.
Θεωρείται ότι ο νεαρός Παλαιστίνιος επιχείρησε να κολυμπήσει ξεκινώντας από τα απέναντι τουρκικά παράλια χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρει. Ήδη δόθηκε εντολή να μεταφερθεί η σορός στη Ρόδο προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή από τον ιατροδικαστή. Μέχρις στιγμής ο νεαρός Παλαιστίνιος δεν έχει αναζητηθεί από οικεία του πρόσωπα.
