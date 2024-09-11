Προβλήματα σημειώνονται στη Ρόδο εξ αιτίας της κακοκαιρίας Atena.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, πολλοί δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια λόγω έντονης βροχόπτωσης, ενώ ιδιαίτερα προβλήματα φαίνεται να παρουσιάζει και η περιοχή της Μεσαιωνικής Πόλης.

Οι περιοχές όπου καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στον Άγιο Δημήτριο, στο κέντρο της πόλεως Ρόδου, σε τμήματα επί της Ρόδου - Λίνδου, στην οδό Μιχαήλ Πετρίδη και στην περιοχή της Ανάληψης.

Επίσης, στην προέκταση της Κανελλοπούλου και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση υπάρχει στην περιοχή των Κρητικών που φτάνει μέχρι και την Ιαλυσό.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι οτι το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, εχει παρει "φωτιά" από τηλεφωνήματα πολιτών, είτε γιατι βρίσκονται εγκλωβισμένοι, είτε γιατί έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια τους.

Την κατάσταση και τα προβλήματα που επικρατούν στην πόλη λογω της ισχυρής βροχόπτωσης επισημαίνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ, κος Σωτήρης Βαγιανος, ο οποίος παράλληλα ζητά από τους κατοίκους του νησιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

