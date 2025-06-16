Σε 701.823 ανήλθαν οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν για τους καθαρισμούς των οικοπέδων, η προθεσμία των οποίων ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή 15 Ιουνίου 2025. Σύμφωνα με στοιχεία από την Πολιτική Προστασία την περασμένη εβδομάδα παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση ενώ χθες υποβλήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr σχεδόν 90.000 δηλώσεις.

Παράλληλα, οι δήμοι που έχουν εγγραφεί στην ψηφιακή πλατφόρμα αγγίζουν το 100% καθώς από τους 334 έχουν συνδεθεί μέχρι σήμερα οι 329, την ίδια ώρα που πέρσι το ποσοστό ανερχόταν στο 55% (185 δήμοι).

Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας ο αριθμός των δηλώσεων αποτιμάται θετικά δεδομένου ότι η φετινή προθεσμία ήταν πολύ πιο σύντομη σε σχέση με πέρσι - είχε δοθεί παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένονται συστηματικοί έλεγχοι τόσο από την Πυροσβεστική όσο και από τους δήμους, με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων όπου διαπιστώνεται αμέλεια, ενώ σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης προβλέπονται και ποινικές συνέπειες.

Μάλιστα, σύμφωνα με ΚΥΑ που έχει δημοσιευθεί, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει πλέον την αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή προστίμων επί καταγγελιών πολιτών, που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα και αφορούν σε ιδιοκτησίες με ακαθάριστα οικόπεδα.

Παράλληλα η διαδικασία διενέργειας ελέγχων από τους δήμους προβλέπει ότι κάθε δήμος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 5% επί του συνολικού αριθμού των δηλώσεων εντός των διοικητικών τους ορίων.

Πηγή: skai.gr

