Γέμισε πολύχρωμα φαναράκια ο ουρανός της Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο

Με πολύχρωμα φαναράκια γέμισε το απόγευμα της Κυριακής, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο ουρανός της Θεσσαλονίκης.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους και άφησε φαναράκια την πιο ατμοσφαιρική βραδιά του χρόνου που είναι η νύχτα των ευχών.

Πρόκειται για το Fanarakia Christmas Event που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Μουσικά shows, χριστουγεννιάτικα happenings καθώς και ανεπανάληπτα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής για παιδιά, πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, με ελεύθερη συμμετοχή.

Την δράση διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης & Happy Elephant.

Πηγή: thestival.gr

