Τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας τόνισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ουκρανία και ανέδειξε τις σοβαρές ανθρωπιστικές, πολιτικές και παγκόσμιες επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ τόνισε την ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την επίτευξη της ειρήνης.

Ο κ. Σέκερης στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι Ελλάδα αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες η Ουκρανία συνεχίζει να υπερασπίζεται την κυριαρχία της ενάντια στους μεγάλους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας, οι οποίοι συνεχίζονται για τρίτη χρονιά και δίνοντας έμφαση σε πρόσφατες επιθέσεις, όπως ο βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια, που είχε ως αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων αμάχων τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Ελλάδα καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών, ζητώντας αυστηρή τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Η παρουσία στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας στο θέατρο του πολέμου, θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σε διευρυμένη περιφερειακή κλίμακα με δυνητικά εκτεταμένες συνέπειες για την παγκόσμια πυρηνική ασφάλεια» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία τόνισε τις παγκόσμιες επιπτώσεις του πολέμου, ειδικά στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας. Η αποχώρηση της Ρωσίας από την Πρωτοβουλία Σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας και οι επακόλουθες επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία τρίτων χωρών έχουν επιδεινώσει την έλλειψη τροφίμων, ιδιαίτερα στην Αφρική, ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της στο διεθνές δίκαιο και τον διάλογο, η Ελλάδα ζήτησε την άμεση, πλήρη και άνευ όρων αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας.

«Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας καθοριζόταν πάντα από τη δέσμευση και την προσήλωση μας στο Διεθνές Δίκαιο, και η πεποίθηση ότι όλες οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσω του διαλόγου έχει ενσωματωθεί στην κουλτούρα μας. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευση μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία απαιτεί, μεταξύ άλλων, την άμεση, πλήρη και άνευ όρων αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Ροζμαρι Ντι Κάρλο: «Καταδικάζουμε τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις της Ρωσίας. Πρέπει να σταματήσουν»

Για τη συνεχιζόμενη κατάσταση στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την βαθιά οδύνη που έχει υποστεί ο λαός της από την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας η Αναπλ. Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, Ροζμαρι Ντι Κάρλο.

Αυτή η εισβολή, ανέφερε, που ξεκίνησε κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, έχει προκαλέσει καταστροφή και δεινά, τα οποία εντάθηκαν κατά την περίοδο των διακοπών με την κλιμάκωση των συγκρούσεων και την αύξηση των απωλειών αμάχων.

Σύμφωνα με την κ. Ντι Κάρλο ο αντίκτυπος στους αμάχους είναι καταστροφικός. Το 2024, οι απώλειες αμάχων αυξήθηκαν κατά 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με τα παιδιά να φέρουν σημαντικό βάρος.

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), αναφέρει ότι τουλάχιστον 12.456 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 669 παιδιών, έχουν σκοτωθεί, ενώ 28.382 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 1.833 παιδιών, έχουν τραυματιστεί από την αρχή της εισβολής. Πιστεύεται ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι σημαντικά υψηλότεροι. Επιπλέον, οι επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία αυξήθηκαν ανησυχητικά, με περισσότερες από 580 εγκαταστάσεις να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί μέσα σε εννέα μήνες το 2024.

Η ανθρωπιστική κρίση, επισήμανε η κ. Ντι Κάρλο παραμένει σοβαρή, με περισσότερους από 1.600 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στις αρχές του 2025 λόγω της εντατικοποίησης των συγκρούσεων σε περιοχές όπως το Ντονέτσκ και το Χάρκοβο. Οι ανθρωπιστικές ανάγκες για το 2025 είναι τεράστιες, με 12,7 εκατομμύρια ανθρώπους να χρειάζονται βοήθεια και 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια να απαιτούνται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών. Οι συνθήκες στις περιοχές κοντά στις γραμμές του μετώπου επιδεινώνονται ραγδαία, ενώ οι επιθέσεις στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας προσθέτουν δυσκολίες στις ήδη δύσκολες συνθήκες του χειμώνα. Ιδιαίτερα τραγική, ανέφερε η κ. Ντι Κάρλο, είναι η κατάσταση στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές, όπου η περιορισμένη ανθρωπιστική πρόσβαση επιδεινώνει τα δεινά.

Όσον αφορά την κατάσταση στο πεδίο η κ. Ντι Κάρλο ανέφερε ότι οι διπλωματικοί και διεθνείς φορείς αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους, με επιθέσεις σε πρεσβείες και ανθρωπιστικούς εργαζόμενους να γίνονται όλο και συχνότερες.

«Η συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού από τη Βόρεια Κορέα στις μάχες στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων εγείρει πρόσθετες ανησυχίες για την διεθνοποίηση της σύγκρουσης. Παράλληλα, οι συγκρούσεις συνεχίζονται αδιάκοπα στην ανατολική και νότια Ουκρανία, με τις συμπλοκές να εξαπλώνονται στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας, επιδεινώνοντας περαιτέρω την αστάθεια» ανέφερε.

Η Αναπλ. Γενική Γραμματέας τόνισε ότι έχουν καταγραφεί σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων αξιόπιστων ισχυρισμών για εκτελέσεις και εκτεταμένα βασανιστήρια Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις. Παρόμοιοι ισχυρισμοί, ανέφερε, κατά των ουκρανικών δυνάμεων βρίσκονται υπό διερεύνηση και από τις ουκρανικές αρχές. Αυτές οι καταχρήσεις υπογραμμίζουν τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που συμβαίνουν και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης, επισήμανε.

Παρά τις προκλήσεις, η κ. Ντι Κάρλο ανέφερε ότι ορισμένες θετικές εξελίξεις περιλαμβάνουν τις πρόσφατες ανταλλαγές αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που επέτρεψαν την επιστροφή εκατοντάδων αιχμαλώτων στις πατρίδες τους.

«Αυτές οι ανταλλαγές προσφέρουν μια ακτίνα ελπίδας για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών» ανέφερε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επανέλαβε τη διαθεσιμότητα του Οργανισμού για την υποστήριξη κάθε προσπάθειας που αποσκοπεί σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο.

Η κ. Ντι Κάρλο ολοκλήρωσε την ενημέρωση της παροτρύνοντας όλα τα μέρη να δώσουν προτεραιότητα στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αντιμετώπιση της καταστροφικής ανθρωπιστικής κρίσης.

