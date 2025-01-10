Μαρίνα Φαλήρου - Νεκρός πεζός από γερανοφόρο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Μαρίνα Αθηνών (πρώην Μαρίνα Φαλήρου) όταν ένα γερανοφόρο όχημα παρέσυρε και χτύπησε έναν 38χρονο μοτοσικλετιστή.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του λιμενικού ο 56χρονος οδηγός του γερανοφόρου δεν είχε αντιληφθεί τον μοτοσικλετιστή που βρισκόταν πίσω από το όχημα, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει και να διακομιστεί στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για την υπόθεση συνελήφθη κατά την αυτόφωρη διαδικασία ο οδηγός του γερανοφόρου.
