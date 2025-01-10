Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στη Μαρίνα Φαλήρου: Γερανοφόρο παρέσυρε και σκότωσε μοτοσικλετιστή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο οδηγός του γερανοφόρου δεν είχε αντιληφθεί τον μοτοσικλετιστή που βρισκόταν πίσω από το όχημα

UPDATE: 10:38
Μαρίνα Φαλήρου - Νεκρός πεζός από γερανοφόρο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Μαρίνα Αθηνών (πρώην Μαρίνα Φαλήρου) όταν ένα γερανοφόρο όχημα παρέσυρε και χτύπησε έναν 38χρονο μοτοσικλετιστή. 

Μαρίνα Φαλήρου

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του λιμενικού ο 56χρονος οδηγός του γερανοφόρου δεν είχε αντιληφθεί τον μοτοσικλετιστή που βρισκόταν πίσω από το όχημα, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει και να διακομιστεί στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.  

Για την υπόθεση συνελήφθη κατά την αυτόφωρη διαδικασία ο οδηγός του γερανοφόρου.

Μαρίνα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Φάληρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark