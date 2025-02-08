Λογαριασμός
Εύβοια: Το έστρωσε στη Σέτα – Δείτε εικόνες και βίντεο από το χιονισμένο τοπίο

Στα ορεινά χωριά του νησιού χιονίζει από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου - Προς το παρόν το χιόνι δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα

Εύβοια

Στα λευκά έχουν ντυθεί αρκετές ορεινές περιοχές της Εύβοιας με τους κατοίκους να απολαμβάνουν το χιονισμένο τοπίο. Οι  εικόνες και βίντεο έρχονται από τη Σέτα του Δήμου Ερέτριας, όπου προς το παρόν το χιόνι δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου σημειώθηκε πυκνή χιονόπτωση σε δύο γραφικά χωριά της Εύβοιας, στα Καμπιά, στη Στενή και στη Σέτα. 

Χιόνια πέφτουν στα χωριά Στρόπωνες και Καθενοί.

Εύβοια

Εύβοια

χιόνια Εύβοια Ερέτρια
