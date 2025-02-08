Εύβοια: Το έστρωσε στη Σέτα – Δείτε εικόνες και βίντεο από το χιονισμένο τοπίο

Στα λευκά έχουν ντυθεί αρκετές ορεινές περιοχές της Εύβοιας με τους κατοίκους να απολαμβάνουν το χιονισμένο τοπίο. Οι εικόνες και βίντεο έρχονται από τη Σέτα του Δήμου Ερέτριας, όπου προς το παρόν το χιόνι δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου σημειώθηκε πυκνή χιονόπτωση σε δύο γραφικά χωριά της Εύβοιας, στα Καμπιά, στη Στενή και στη Σέτα.

Χιόνια πέφτουν στα χωριά Στρόπωνες και Καθενοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.