Μποτιλιάρισμα σημειώθηκε το μεσημέρι στην Κηφισίας λόγω πορείας υπέρ της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν περίπου 350 άτομα και ήταν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παράλληλα, έντονη ήταν η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 16.00 το απόγευμα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Παράλληλα, μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από την παραλιακή, λόγω φωτιάς σε αυτοκίνητο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο ύψος του Ρέντη. Η επιχείρηση κατάσβεσης στο αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί ολοσχερώς είναι σε εξέλιξη και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

