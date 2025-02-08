Αλεξανδρούπολη: Για μεταφορά 20 κιλών κάνναβης συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας

Περισσότερα από 20 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατασχέθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας σε περιοχή του Έβρου.

Για την εισαγωγή, μεταφορά, διακίνηση και κατοχή των ναρκωτικών συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής ομάδας, ενών ακόμη ένας αλλοδαπός αναζητείται.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 20 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανέων Έβρου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέβησαν στο συνοριακό σημείο προκειμένου να βγουν εκτός συνόρων. Κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από τον Αστυνομικό Σταθμό Καστανέων και τελωνειακούς υπαλλήλους, εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη του οχήματος 41 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 20 κιλών και 624 γραμμαρίων.

Όπως διαπιστώθηκε, οι συλληφθέντες εισήγαγαν στη χώρα την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών από τη Βουλγαρία και σκόπευαν να την εξάγουν στην Τουρκία, μεταφέροντάς την με όχημα ιδιοκτησίας του αλλοδαπού δράστη που αναζητείται.

Η ποσότητα κάνναβης, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και δύο κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ορεστιάδας.

