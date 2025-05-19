Συνολικά 40 άτομα συνελήφθησαν για ναρκωτικά την τελευταία εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και τρία νεαρά άτομα που έκρυβαν κοκαΐνη στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

Όπως αναφέρει το thestival, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά το χρονικό διάστημα από το απόγευμα της 12ης Μαΐου έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, σε διάφορες περιοχές της πόλης, 40 συνολικά άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης χθες το μεσημέρι, στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας (ύψος διοδίων Ασπροβάλτας), 3 ημεδαπών ηλικίας 29, 25 και 21 ετών, καθώς στην κατοχή του 29χρονου βρέθηκε δέμα κοκαΐνης, συνολικού βάρους (116) γραμμαρίων, ενώ από την περεταίρω έρευνα κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαιναν, βρέθηκαν επιπλέον (3) συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους (2,51) γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.