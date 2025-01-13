Μια ανάρτηση στα social media ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, στο ρεύμα προς Αθήνα, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 48χρονος Αστυνομικός Διευθυντής, Απόστολος Μασπέρος, και η σύζυγός του οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 48χρονος Απόστολος Μασπέρος, που είχε υπηρετήσει στο Συντονιστικό Οργάνο Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών του Γραφείου Προϊστάμενου Επιτελείου, και η σύζυγός του εξετράπη της πορείας της όταν ξαφνικά βρήκαν εμπόδιο μπροστά τους. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο την μπαγκαζιέρα προπορευόμενου αυτοκινήτου που έπεσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να κάνει ελιγμό με τη μηχανή για να την αποφύγει και τελικά να χάσει τον έλεγχο.

Ωστόσο, σε ανάρτησή της στα social media μία γυναίκα που πέρασε από το σημείο λίγο πριν συμβεί η τραγωδία, περιγράφει πως στο συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν μια τεράστια πλαστική δεξαμενή. Συγκεκριμένα γράφει:

«Βγαίνοντας από Βαθύ για να πάμε Αθήνα, στη Χαλκίδος-Σχηματαρίου, πριν την έξοδο για εθνική, είναι στη μέση πεσμένη δεξαμενή στο μέγεθος κάδου».

«Μεγάλη προσοχή, δεν φωτίζεται το σημείο, μόλις γλιτώσαμε από θαύμα» κατέληγε η γυναίκα προσθέτοντας ότι «είναι ενημερωμένες και οι αρμόδιες υπηρεσίες».

Ερωτηθείσα ποιον ενημέρωσε, η γυναίκα διευκρίνισε ότι μεταξύ άλλων είχε καλέσει και το 112.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 48χρονος Αστυνομικός Διευθυντής, Απόστολος Μασπέρος, και η σύζυγός του ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου 500 μέτρα πριν από το Σχηματάρι.

