Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασε τα ξημερώματα η σορός του Άγγελου – Σήμερα η κηδεία του 3χρονου

Τα ξημερώματα της Τετάρτης έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά με πλοίο από το Ηράκλειο της Κρήτης η σορός του 3χρονου που κακοποιήθηκε θανάσιμα από τη μητέρα και τον σύντροφό της με τον επίλογο αυτής της αδιανόητης τραγωδία να γράφεται σήμερα το απόγευμα με την κηδεία του άτυχου παιδιού στην Αθήνα όπου μένουν οι παππούδες του. Τραγικές φιγούρες καθώς όλες αυτές τις ημέρες περίμεναν ένα θαύμα που δυστυχώς δεν έγινε.

Όπως σημειώνει το ertnews.gr, το συγκινητικό μήνυμα είναι ότι ο Άγγελος με το θάνατό του θα δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους, καθώς ολοκληρώθηκε και η δωρεά οργάνων σε δυο συνανθρώπους μας στη Θεσσαλονίκη και σε έναν στη Γερμανία.

Μια τραγική ιστορία η οποία έχει συγκλονίσει τους πάντες, καθώς ήταν σοκαριστικές οι λεπτομέρειες για τη φρίκη που έζησε αυτό το μικρό παιδί στα χέρια της 26χρονη μητέρας του και του 44χρονου συντρόφου της.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ενδεχομένως η σορός του παιδιού αρχικά να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να υποβληθεί σε νεκροψία νεκροτομή και τις επόμενες ώρες θα ακολουθήσει και η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του.

