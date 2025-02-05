Συναγερμός έχει σημάνει στους επιστήμονες για τη σεισμική καταιγίδα μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Η εικόνα είναι περίπου η ίδια με τη χθεσινή της Τρίτης, καθώς η σεισμικότητα διατηρεί τους ρυθμούς των προηγούμενων ημερών, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

Πάνω από 440 σεισμοί από 1η Φεβρουαρίου άνω των 3 Ρίχτερ - Φτάσαμε 73 σεισμούς με μέγεθος άνω του 4

«Θα έλεγα ότι έχουμε παρατηρήσει κάποια σχετική σταθεροποίηση στον ρυθμό των σεισμών. Έχουμε μέχρι στιγμής ξεπεράσει τους 440 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου με μέγεθος άνω των 3 Ρίχτερ και φτάσαμε τους 73 σεισμούς με μέγεθος άνω του 4» σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Καραστάθη, ο οποίος χαρακτήρισε ως δυνητικά «καλό σημάδι» το φαινόμενο αυτό.

«Υπάρχει περίπτωση -και είναι το καλό σενάριο αυτό όπως είπα εξ αρχής- να έχουμε μια σμηνοσειρά, ένα σμήνος δηλαδή σεισμών τόσο μεγάλο. Υπήρχε κι ένα ανάλογο στην Αιθιοπία προ μηνών που διατηρείτο μέχρι πολύ πρόσφατα και το οποίο είχε δώσει 256 σεισμούς. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε τον Φλεβάρη, η έντονη περίοδος όμως ήταν από τον Δεκέμβρη μέχρι τον Φλεβάρη. Παρότι είχε αρκετό αριθμό σεισμών άνω των 4 Ρίχτερ, το ενδιαφέρον σημείο ήταν ότι και αυτή η ακολουθία ήταν κοντά σε δυο ηφαίστεια με σχετικά πολύ μικρές αλλοιώσεις».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «καλύτερα θα ήταν να περιμένουμε 2 ακόμα μέρες, όπου θα έρθουν τα πιο αξιόπιστα δεδομένα με τους νέους σταθμούς που βάλαμε». «Ωστόσο», τόνισε, «δεν θεωρώ ότι είναι μικρή η πιθανότητα να πάμε με το πρώτο καλό σενάριο. Η διάρκεια μπορεί να είναι και μικρότερη. Η κατάσταση μπορεί τελικά να κρατήσει και εβδομάδες, και 1 μήνα».

Ως προς τους κατοίκους, σχολίασε:

«Ο καθένας μπορεί να έχει συγκεκριμένες ανάγκες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέξουν αυτόν τον ψυχολογικό φόρτο, δηλαδή κάθε λίγο να έχουν ένα 4 και κάθε μερικά λεπτά να βγαίνουν έξω και να μπαίνουν μέσα. Υπάρχουν και ηλικιωμένοι, ο καθένας έχει τον δικό του προγραμματισμό. Εγώ ενδεχομένως να παρέμενα, ίσως επειδή βλέπω την κατάσταση, αλλά δεν είμαι το τυπικό παράδειγμα. Θα παρέμενα γιατί οι αποστάσεις από τα επίκεντρα είναι σε αρκετά καλή απόσταση από το νησί. Αν το σπίτι μου ήταν τέτοιο που του είχα εμπιστοσύνη, αν δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα που να με ωθεί να φύγω, δηλαδή κάποιους ηλικιωμένους ή κάτι τέτοιο, γιατί να μην καθόμουν; Πιστεύω ότι ο κίνδυνος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, ωστόσο πάντα υπάρχει επιφύλαξη».

