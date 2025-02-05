Ε. Λέκκας: Δεν έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Αμοργού – Yπαρκτό το σενάριο για σεισμό πάνω από 6 Ρίχτερ

«Το ευνοϊκό σενάριο είναι η σεισμική δραστηριότητα να κορυφωθεί με 5,5 Ρίχτερ και το ακραίο ότι μπορεί να φτάσει τα 6-6,2 Ρίχτερ» δήλωσε στο EΡΤΝews ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας εκτιμώντας ότι το μεγάλο ρήγμα της Αμοργού, που είχε δώσει τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ το 1956, δεν έχει ενεργοποιηθεί. «Αυτό το ρήγμα χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να ξαναγεμίσει ενέργεια. Έχουν περάσει μόλις 70 χρόνια από τον προηγούμενο σεισμό, συνεπώς αποκλείεται να ενεργοποιηθεί», ανέφερε.

«Η αρχική εκτίμηση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου ήταν ότι η σεισμική δραστηριότητα (σ.σ. στις Κυκλάδες) θα είναι ιδιαίτερα έντονη, και αυτό εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει. Συνολικά, η δραστηριότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο κ. Λέκκας.

Όπως είπε, «βλέπουμε μια σμηνοσειρά, δηλαδή σειρά σεισμών με μεγέθη έως 5 Ρίχτερ, που μπορεί να διαρκέσει μέρες ή εβδομάδες». Σύμφωνα με τον καθηγητή αυτό που δεν ξέρουμε είναι το πώς λειτουργεί η φύση και κυρίως πως λειτουργεί κάτω από τη θάλασσα που δεν έχουμε άμεση οπτική επαφή.

«Υπάρχουν δεκάδες ρήγματα μεταξύ της Αμοργού και της Σαντορίνης και σταδιακά ενεργοποιούνται το ένα ρήγμα μετά το άλλο» πρόσθεσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Σύμφωνα με ίδιο, υπάρχουν δύο βασικά σενάρια για την εξέλιξη της δραστηριότητας: Το ευνοϊκό σενάριο, κατά το οποίο η σεισμική δραστηριότητα θα κορυφωθεί με έναν σεισμό της τάξεως των 5,5 Ρίχτερ, χωρίς σοβαρές ζημιές. «Σε αυτή την περίπτωση, η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί σταδιακά», σημείωσε ο κ. Λέκκας. Και το ακραίο σενάριο, που προβλέπει σεισμό 6 – 6,2 Ρίχτερ. «Αν συμβεί αυτό, σίγουρα θα έχουμε κάποιες επιπτώσεις, γι’ αυτό έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα», τόνισε.

Ο καθηγητής διαβεβαίωσε ότι η πολιτεία βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. «Λειτουργούμε με βάση το ακραίο σενάριο, το οποίο έχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθεί. Ωστόσο, για πρώτη φορά είμαστε προετοιμασμένοι σε κάθε επίπεδο, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε εγρήγορση», υπογράμμισε.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο πλήρους αποκλιμάκωσης, ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι δεν υπάρχει «σημείο μηδέν». «Η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί για μέρες ή και εβδομάδες. Στο Αρκαλοχώρι, για παράδειγμα, η διαδικασία αποφόρτισης κράτησε πάνω από ένα χρόνο», εξήγησε.

