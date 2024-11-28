Λιτόχωρο: Εκκενώθηκε το ΚΥ εξαιτίας διαρροής κλοφέν απο μετασχηματιστή της ΔΕΗ

Στην εκκένωση του Κέντρου Υγείας Λιτοχώρου προχώρησαν οι τοπικές αρχές μετά τη διαρροή τοξικου υγρού κλοφέν από μετασχηματιστή της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Λάρισας, η διαρροή σημειώθηκε σε μετασχηματιστή που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου του Κέντρου Υγείας, οπού λειτουργεί το Ακτινολογικό τμήμα.
Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου που συντονίζουν την επιχείρηση, ενώ κλήθηκαν και ενισχύσεις από την 2η και 8η ΕΜΑΚ, από Θεσσαλονίκη και Λάρισα, αντίστοιχα.
Αυτή την ώρα το περιστατικό αντιμετωπίζεται με τη ριψη αφρού στο σημείο που έγινε η διαρροή.
