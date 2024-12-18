Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας Χαλκίδας στα 2 αδέλφια που σκότωσαν τον πατέρα τους στην Εύβοια, με τη βοήθεια του γαμπρού, συζύγου της αδερφής.

Σύμφωνα με το evima.gr, τα αίτια του εγκλήματος είναι οικονομικά. Οι τρεις πάντως επιμένουν ότι το θύμα προσπαθησε να ασελγήσει στον 22χρονο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή στις 12.00.

Τα δύο αδέρφια σκότωσαν τον ίδιο τους τον πατέρα, με τη βοήθεια του συζύγου της κοπέλας και μάλιστα προσπάθησαν να σκηνοθετήσουν ατύχημα, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τους αστυνομικούς.

Ο 22χρονος γιος τους θύματος φέρεται μάλιστα να κάλεσε την αστυνομία και να ανέφερε ότι ο 65χρονος πατέρας του, τού επιτέθηκε με σκοπό να τον κακοποιήσει σεξουαλικά.

Όπως ανέφερε στο evima.gr, ο δικηγόρος των δύο παιδιώνη ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε είναι ανθρωποκτονία από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, περιμένουν να πάρουν προθεσμία από την ανακρίτρια.

Πώς ομολόγησαν το έγκλημα

Αρχικά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr οι δράστες - αδέρφια, φορώντας γάντια, έπνιξαν με μαξιλάρι τον 65χρονο ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Τα αδέρφια κατόπιν προσπάθησαν να αποπροσανατολίσουν τις αρχές σκηνοθετώντας πως ο πατέρας τους έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα που είχε στις σκάλες.

Του αφαίρεσαν λοιπόν τα ρούχα, τοποθέτησαν ένα μαχαίρι στο χέρι του και τον μετέφεραν στις σκάλες του υπογείου της οικίας, όπου και βρέθηκε από τους Αστυνομικούς.

Στη συνέχεια οι δράστες έκαψαν τα πειστήρια του εγκλήματος (μαξιλάρι, υφάσματα και ενδύματα), μέρος των οποίων εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.

Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει πως το κίνητρο ήταν τα χρήματα - 12.000 ευρώ- που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι. Επιπλέον, βρέθηκαν και επίσης κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια οικιακής χρήσης και ένα 1 περιοδικό ομοφυλοφιλικού περιεχομένου, τα οποία είχαν τοποθετήσει οι δράστες, ανάμεσα από δύο στρώματα στα οποία κοιμόταν ο 65χρονος καθώς και το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ.

Μεγάλωνε μόνος του τα παιδιά του

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που γνώριζαν την οικογένεια στο evima.gr, οι καβγάδες του γιου και του γαμπρού με τον 66χρονο ήταν συχνοί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Οπως επιπρόσθετα, δήλωσε στο evima.gr, ο Πρόεδρος της κοινότητας, Παπανικολάου Σταμάτης, ο θανόντας ήταν πετράς, δηλαδή χτίστης που έφτιαχνε παλιά σπίτια και εδώ και δέκα χρόνια είχε χωρίσει και μεγάλωνε ο ίδιος τα παιδιά του.

Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο φαίνεται πως είχε πάθει κατάθλιψη έχοντας κλειστεί στο σπίτι και παραμελήσει αρκετά τον εαυτό του. Οι συγχωριανοί του που τον επισκέπτονταν για να τον δουν έλεγαν ότι δεν τους μιλούσε απλά τους κοιτούσε.

Τα παιδιά του έλειπαν το τελευταίο εξάμηνο και όταν πληροφορήθηκαν ότι ο πατέρας τους είναι άρρωστος επέστρεψαν στο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

