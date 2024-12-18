Όλων των ειδών τα αντικείμενα -και μη- υπάρχουν στα απολεσθέντα του Μετρό της Αττικής. Από περούκες, ένα Π, μασέλες, καρφίτσες και μια... πεθερά βρέθηκαν στα αζήτητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και της εκπομπής «Live You», 40 αντικείμενα χάνονται καθημερινά στο μετρό, με πολλά να είναι περίεργα.

Ο προϊστάμενος εξυπηρέτησης επιβατών της ΣΤΑΣΥ, Χαράλαμπος Βλάχος περιγράφει κάποιες ιστορίες που του έχουν μείνει αξέχαστες:

«Μπορεί να χαθεί το οτιδήποτε, από το πιο απλό που είναι μια καρφίτσα, μέχρι και ένας άνθρωπος. Δεν μπορώ να ξεχάσω πως πριν από λίγα χρόνια μας πήρε ένας επιβάτης τηλέφωνο και λέει ξέχασα την πεθερά μου στο τραμ. Προσπαθήσαμε να τον καθησυχάσουμε, βρέθηκε βέβαια η γυναίκα. Μια σακούλα με αστακούς είχε βρεθεί σε αποβάθρα στο Σύνταγμα. Οι σταθμάρχες το παρατηρήσανε ότι ο κόσμος πήγαινε προς τα πίσω, σαν να φοβόταν κάτι και όταν κατεβήκανε κάτω διαπίστωσαν πως δύο μεγάλοι αστακοί, τους οποίους είχε ξεχάσει επιβάτης εκεί, είχαν βγει από τη σακούλα και ταξιδεύανε στην αποβάθρα. Μια μασέλα είχε βρεθεί σε μια χειρολαβή και μας την παραδώσανε. Την επόμενη μέρα ήρθε ένας ηλικιωμένος και την αναζήτησε. Ο ηλικιωμένος μου είχε πει πως είχε κόψει το κάπνισμα και για να του φύγει η νευρικότητα, έπαιζε με το κομπολόι. Επειδή όμως εκείνη την ημέρα δεν είχε το κομπολόι, έπαιζε με την μασέλα. Κάτι του έπεσε από το παντελόνι, έσκυψε να το μαζέψει και την ξέχασε».

