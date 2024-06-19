Αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου ο Απόστολος Λύτρας για παραβίαση των περιοριστικών όρων, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία φιλοξενήθηκε στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ο γνωστός ποινικολόγος θα παρουσιαστεί αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης, όπου υποβλήθηκε και η μήνυση από τη σύζυγό του. Παράλληλα, σημείωσε ότι έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις στο σπίτι της 37χρονης μετά την ενεργοποίηση του panic button, με το θύμα να προχωρεί σε μηνύσεις και να κρατείται η πρώην σύζυγος του δικηγόρου.

Από τη στιγμή που εκκρεμεί σε βάρος του μήνυση στα όρια του αυτοφώρου, θα συλληφθεί άμεσα ο κ. Λύτρας, ενώ στη συνέχεια θα ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας και θα διατάξει είτε να προσαχθεί στην Εισαγγελία ή αν θα αφεθεί ελεύθερος, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου.

Υπενθυμίζεται ότι το 37χρονο θύμα υπέβαλε μηνύσεις για διατάραξη οικιακής ειρήνης στην πρώην σύζυγο και στη μεγάλη κόρη του ποινικολόγου, όπως και στον ίδιο τον Απόστολο Λύτρα για απειλητικό μήνυμα που έστειλε στο κινητό της το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη, ο κ. Λύτρας δεν βρίσκεται στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει δηλώσει ως προσωρινή κατοικία.

Μέσα βρίσκονται μόνο κάποιοι συνεργάτες του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γνωστός ποινικολόγος δεν έχει παραδώσει ακόμα τα κλειδιά της οικίας, γεγονός που συνιστά ακόμα μια παραβίαση στους περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.