Οκτώ κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο που πυροβόλησαν τον 22χρονο στο Περιστέρι και στη συνέχεια εγκατέλειψαν αιμόφυρτο και εξαφανίστηκαν.

Το περιστατικό έγινε στις 02:20 τα ξημερώματα στην οδό Δωδεκανήσου, όταν επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν κατά άλλου οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από σφαίρες ο συνοδηγός.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 22χρονος από την Αλβανία είναι γνωστός στις αρχές, για υποθέσεις ναρκωτικών και μόλις χθες είχε αποφυλακιστεί.

Ωστόσο, και ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές. Πρόκειται για 26χρονο Έλληνα ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ποινικό παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

Οι κινήσεις τους στα οχήματα έχουν καταγραφεί καθαρά, βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας οι οποίοι και τους αναζητούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.