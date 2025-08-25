Εύβοια: Αγνοούνται περιπατητές

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην αρχές της Εύβοιας για δύο περιπατητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, ζευγάρι, ηλικίας 28 και 24 ετών αντίστοιχα οι οποίοι αγνοούνται στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πήγαν στην περιοχή για περπάτημα και αυτή την ώρα έχουν αποπροσανατολιστεί σε δύσβατο σημείο.

Ενημέρωσαν μέσω 112 και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Επικοινωνούν και τις αρχές οι οποίες κάνουν προσπάθεια να τους προσεγγίσουν, μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας των Μανικιών Κώστα Σεφερλή.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

