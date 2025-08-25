Λογαριασμός
Βλάβη στο Flying Dolphin XIX- Έσπευσε προληπτικά το Λιμενικό

Το πλοίο το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο Αγκίστρι- Αίγινα- Πειραιάς δε ζήτησε συνδρομή για παροχή βοήθειας καθώς το περιστατικό συνέβη έξω από τον Πειραιά

Βλάβη στο Flying Dolphin XIX

Ταλαιπωρία για 118 νωρίτερα σήμερα στο Flying Dolphin XIX καθώς το πλοίο έκανε πλεύση με μειωμένη ταχύτητα εξαιτίας εμπλοκής αντικειμένου στο σύστημα υδροπρόωσης.

Το πλοίο το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Αγκίστρι- την Αίγινα- Πειραιά με 118 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος δε ζήτησε συνδρομή για την παροχή βοήθειας καθώς το περιστατικό συνέβη λίγο έξω από τον Πειραιά.

Σε κάθε περίπτωση στο σημείο έσπευσε προληπτικά ένα πλωτό του Λιμενικού και αποφασίστηκε η ρυμούλκησή του στο λιμάνι.

Πηγή: skai.gr

