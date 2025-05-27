Στο χωριό Προκόπι στην Εύβοια βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που άφησε πίσω της η σεισμική ακολουθία των προηγούμενων ημερών στην περιοχή, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «υπάρχουν σπίτια τα οποία κρίθηκαν μη κατοικήσιμα και κατεδαφιστέα και πρέπει η πολιτεία να δώσει την κρατική αρωγή, ώστε οι άνθρωποι να καλύψουν τα πρώτα τους έξοδα. Πρέπει να έρθουν οικίσκοι άμεσα, διότι, όπως με ενημέρωσε ο Δήμαρχος, δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών για ενοικίαση.Η στεγαστική συνδρομή δεν έχει ακόμη δοθεί στους δικαιούχους από τον σεισμό του 2023».

Στον απόηχο του σκανδάλου διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2025, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση ότι βλέπει το κράτος ως λάφυρο.

«Κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό στις αρχές του χρόνου και *έκανε λόγο για κάποιες σκιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός έχει εκτεθεί, έχει διασυρθεί ξανά η χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από αυτό το νέο σκάνδαλο που χρεώνεται η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ*. *Κινδυνεύουν οι ενισχύσεις για χιλιάδες κτηνοτρόφους και αγρότες σε όλη την Ελλάδα*.

Άρα το μήνυμα είναι ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας και να είναι δίπλα στον πολίτη όσο μακριά και αν είναι ο πολίτης από το κέντρο των Αθηνών. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ επενδύει και στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή ανάπτυξη σε όλη τη χώρα» επισήμανε.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέστη στους εορτασμούς στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου.

Πηγή: skai.gr

