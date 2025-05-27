Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας στον 50χρονο μητροκτόνο από το Χαϊδάρι.

Ο καθ’ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και στον ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

«Τη σκότωσα για να τη γλιτώσω». Αυτά ήταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα λόγια του 50χρονου μητροκτόνου στους αστυνομικούς όταν τον ρώτησαν γιατί σκότωσε την 84χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη είχε άνοια και ο 50χρονος είχε αναλάβει τη φροντίδα της και έμενε μαζί της σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Σωκράτους, στο Χαϊδάρι.

Ο ίδιος, αφού μαχαίρωσε και σκότωσε τη μητέρα του, κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Πηγή: skai.gr

