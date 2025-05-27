Τον απολογισμό έργου των πρώτων επτά μηνών της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της ΕΛ.ΑΣ, ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, στο διάστημα αυτό η νέα υπηρεσία, γνωστή και ως «ελληνικό FBI, σε πανελλαδικό επίπεδο, εξάρθρωσε 60 εγκληματικές οργανώσεις, συνέλαβε 920 δράστες και κατέσχεσε πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ, με την εκτιμώμενη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να υπερβαίνει τα 147 εκατ. ευρώ (διαφυγόντες δασμοί και φόροι).

«Το οργανωμένο έγκλημα είναι καρκίνωμα στην κοινωνία, δρα με διάφορους τρόπους πλήττοντας τον πυρήνα της ίδιας της κοινωνίας και τη νομιμότητα», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ενώ αναφερόμενος στη ΔΑΟΕ - ο κεντρικός «κορμός» της οποίας βρίσκεται στην Αθήνα όπου εδρεύει η νέα υπηρεσία και διαθέτει δύο αποκεντρωμένες υπηρεσίες, μία στη Βόρεια Ελλάδα και μία στην Κρήτη - σημείωσε ότι «επιχειρεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα με τρόπο που είναι αποτελεσματικός και συμβάλει στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που στερούν από το δημόσιο μεγάλα έσοδα». Χαρακτηριστικά πεδία δράσης, είναι, σύμφωνα με τον υπουργό, η διακίνηση ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων, η διακίνηση ανθρώπων (trafficking), οι εκβιασμοί, οι απάτες, ο παράνομος τζόγος, η αθλητική βία κ.ά.

«Νίκη όλων μας» η εξάλειψη της βίας στα γήπεδα

Ειδικά για τη βία στα γήπεδα και με αφορμή την ολοκλήρωση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων για τη σεζόν 2024/25, ο υπουργός χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά ως «ξεχωριστή», διότι για πρώτη φορά δεν υπήρξαν επεισόδια στα γήπεδα. «Όσοι μπαίνουν στα γήπεδα έχουν ταυτοποίηση, υπάρχει παρακολούθηση των γηπέδων με συστήματα και κάμερες. Αυτό είναι μία νίκη όλων μας, του αθλητισμού, της τάξης και της ασφάλειας» ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχάρη όλους τους παράγοντες των ομάδων, τις διοικήσεις, την ηγεσία του αθλητισμού και την ΕΛ.ΑΣ. που «με πολύ κόπο προσπάθησε όλους αυτούς τους μήνες να αλλάξει αντιλήψεις και συμπεριφορές». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διαμήνυσε - εξάλλου - ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε εγκληματικές ομάδες που κινούνται γύρω από τον αθλητισμό και με αφορμή αυτόν αναπτύσσουν εγκληματικές δράσεις.

Συνεχίζοντας την αναφορά του στη ΔΑΟΕ, ο κ. Χρυσοχοίδης στάθηκε αφενός στο στελεχιακό της δυναμικό υπογραμμίζοντας ότι «διαθέτει εξαιρετικούς και εξειδικευμένους αστυνομικούς που έχουν δώσει εξετάσεις για πολλά χρόνια στις υπηρεσίες τους» και αφετέρου στη δομή της αλλά και τη θεσμική συνεργασία που έχει με ομόλογες υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με αυτά»

Σε ερώτηση για δολοφονίες που διαπράχθηκαν στη χώρα μας στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος, ο υπουργός είπε ότι όλες αυτές που συνέβησαν τον τελευταίο 1,5 χρόνο εξιχνιάστηκαν και αυτό θα συνεχιστεί.

Ερωτηθείς δε, για έκνομες πράξεις εντός των ελληνικών Πανεπιστημίων, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη σημειώνοντας ότι «εδώ και ένα χρόνο και πλέον η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές έχει εκκενώσει όλες τις καταλήψεις με πολύ προσπάθεια», ενώ πρόσθεσε: «Υπάρχουν ακόμη κάποιες αντιλήψεις, κάποιες απόψεις και σε ορισμένους υπάρχουν τα στοιχεία της ανοχής σε φαινόμενα βίας. Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με αυτά. Είδατε στη Νομική Αθηνών που μέσα σε λίγες ώρες παρέδωσε την Σχολή στους φοιτητές. Σε όλα εκείνα τα περιστατικά που αφορούν έκνομες πράξεις η αστυνομία κάνει αυτό που πρέπει».

Ολιστική προσέγγιση του οργανωμένου εγκλήματος

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, είπε ότι το οργανωμένο έγκλημα χρειάζεται «ολιστική προσέγγιση» και αυτό είναι το νέο «καινοτόμο» στοιχείο που προσδόθηκε στην ΔΑΟΕ. Ο ίδιος στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην επιχειρησιακή αυτονομία και ευελιξία της νέας υπηρεσίας και εμφανίστηκε βέβαιος ότι με την πάροδο του χρόνου και την ομοιογένεια που αποκτούν τα διάφορα τμήματά της τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη καλύτερα.

Στον απολογισμό του έργου της ΔΑΟΕ παρέστησαν ο Διευθυντής της Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, η διοίκηση, τμηματάρχες και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ανώτεροι Αξιωματικοί και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.