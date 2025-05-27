Σε δήλωση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, τα γαλάζια εικονικά βοσκοτόπια μετά το 2019, είναι ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των Ελλήνων κτηνοτρόφων αλλά και της αξιοπιστίας της χώρας απέναντι στην Ευρώπη. Τρεις υπουργοί της ΝΔ καρατόμησαν 6 προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ που αντιδρούσαν, ενώ κυνήγησαν τη δημόσια υπάλληλο που σήκωσε ανάστημα. Επιβάλλεται άμεσα σύγκληση της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

