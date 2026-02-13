Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για παραβίαση μέτρων πρόληψης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Τα δύο άτομα βρέθηκαν να βόσκουν κοπάδια ζώων σε περιοχές όπου η βόσκηση ήταν απαγορευμένη, παραβιάζοντας σχετικές αποφάσεις.

Οι συλλήψεις έγιναν στη Λάρισα και τα Φάρσαλα, με τις αρχές να τονίζουν τη σημασία της τήρησης των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.