Εβδομήντα έξι μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων

Συνολικά 76 άτομα που εντοπίστηκαν μέσα σε λέμβο, μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, από δεξαμενόπλοιο, το οποίο τους περισυνέλεξε.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.
Η μεταφορά τους αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες , ενώ ήδη έχει προβλεφθεί αμέσως μετά την άφιξη τους, να μεταφερθούν στον χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.