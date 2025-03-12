Δωρεάν πρόσβαση σε κορυφαία λογοτεχνικά ηχητικά βιβλία (audiobooks) που «ζωντανεύουν» μέσα από τις φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών, θα έχουν σε λίγες ημέρες μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και όσοι αγαπούν το βιβλίο. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καινοτομεί με τη δημιουργία της εφαρμογής eVivlio, την οποία σχεδίασε και υλοποίησε σε συνεργασία με την πλατφόρμα ακουστικών βιβλίων Bookvoice.

Μικροί και μεγάλοι αναγνώστες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα, κάθε στιγμή, όπου κι αν βρίσκονται να «ταξιδεύουν» ηχητικά στις σελίδες κλασικών αριστουργημάτων που υπογράφουν καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι λογοτέχνες. Τα βιβλία θα διανεμηθούν σύντομα και σε έντυπη μορφή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας, σε μία προσπάθεια να μυηθούν στη λογοτεχνία και να ενισχυθεί η φιλαναγνωσία.

Οι ηχογραφήσεις όλων των έργων είναι πρωτότυπες και πραγματοποιήθηκαν ειδικά για την νέα εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την πολύτιμη και αφιλοκερδή συνδρομή σημαντικών εκπροσώπων από τον χώρο των τεχνών.

Ακολουθεί η λίστα των βιβλίων και των αφηγητών:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Μύθοι Αισώπου Αίσωπος Αιμίλιος Χειλάκης Χ. Κ. Άντερσεν - Παραμύθια Επιλογή Χ. Κ. Άντερσεν Πυγμαλίων Δαδακαρίδης Αδερφοί Γκριμ - Παραμύθια Επιλογή Αδερφοί Γκριμ Βλαδίμηρος Κυριακίδης Ελληνική Μυθολογία Ευαγγελία Μουμούρη Ο μικρός πρίγκιπας Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί Ναταλία Δραγούμη Παραμύθι xωρίς όνομα Πηνελόπη Δέλτα Πέγκυ Σταθακοπούλου Η μαύρη καλλονή Άννα Σιούελ Παναγιώτα Βιτετζάκη Ο γύρος του κόσμου σε ογδόντα ημέρες Ιούλιος Βερν Θοδωρής Κατσαφάδος Οι περιπέτειες του Σέρλοκ Χολμς Άρθουρ Κόναν Ντόιλ Αιμίλιος Χειλάκης Τα λόγια της πλώρης Ανδρέας Καρκαβίτσας Θανάσης Παπαγεωργίου Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ Άννα Φρανκ Άννα Μενενάκου Θάνατος παλικαριού Κωστής Παλαμάς Άκης Σακελλαρίου Ο Βάνκας και άλλα διηγήματα Άντον Τσέχοφ Σωτήρης Τσαφούλιας Τα ρόδινα ακρογιάλια Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Νίκος Ορφανός Περηφάνια και Προκατάληψη Τζέιν Όστιν Πέγκυ Σταθακοπούλου Ιούλιος Καίσαρας Ουίλιαμ Σαίξπηρ Θοδωρής Κατσαφάδος Η τιμή και το χρήμα Κωνσταντίνος Θεοτόκης Μάκης Παπαδημητρίου Το αμάρτημα της μητρός μου Γεώργιος Βιζυηνός Μιχάλης Οικονόμου 1984 Τζόρτζ Όργουελ Σωτήρης Τσαφούλιας Ομηρικά Έπη - Οδύσσεια Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Γιάννης Στάνκογλου

Θανάσης Παπαγεωργίου

Κωνσταντίνος Γαβαλάς

Διονύσης Μακρής

Εύα Καμινάρη

Γιάννης Χαντέλης

Ελευθερία Κοντογεώργη

Θεόβη Στύλλου

Στρατής Πανούριος

Νάντια Καφφετζή

Σπήλιος Λαμπρόπουλος

Χρήστος Κότσι

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για να είναι φιλική στον χρήστη και θα είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε λογαριασμό. Το eVivlio θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους τίτλους, ενώ ο χρήστης θα έχει πολλές δυνατότητες:

-Αποθήκευση του ηχητικού βιβλίου στη συσκευή πριν από την ακρόαση, ώστε να είναι διαθέσιμο και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο

-Διακοπή και συνέχιση της αναπαραγωγής σε οποιοδήποτε σημείο της αφήγησης, καθώς και επιλογής συγκεκριμένου κεφαλαίου και

-Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής

Σε επόμενη εκδοχή της, η εφαρμογή θα εμπλουτιστεί με τα σχολικά εγχειρίδια, ενώ θα παρέχει και επιπλέον λειτουργίες, όπως δυνατότητα φόρτωσης των βιβλίων σε μορφή pdf. Αυτό θα την καταστήσει προσβάσιμη και σε άτομα με ακουστική αναπηρία.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη τις αμέσως επόμενες ημέρες στις πλατφόρμες AppStore και Google Play, καθώς επίσης και μέσω της σελίδας evivlio.gov.gr και θα είναι συμβατή με smartphones και tablets με Android 7+ ή iOS 13+.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Το eVivlio μάς φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας, τα βιβλία να είναι προσβάσιμα σε όλους και “να μιλούν στη γλώσσα” των νέων, αξιοποιώντας καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία. Ευελπιστούμε ότι το eVivlio θα αγκαλιαστεί τόσο από τους μαθητές, τις μαθήτριες και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και από όλους τους πολίτες, που επίσης μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή εντελώς δωρεάν. Ευχαριστούμε το Bookvoice για την πολύτιμη αρωγή, καθώς επίσης και όλους τους καλλιτέχνες για την συμβολή τους και τον ενθουσιασμό τους. Η φωνή τους δίνει πνοή στο όραμά μας, που είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τη λογοτεχνία».

