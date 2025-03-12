Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης – Μέρος Β΄

Ο Γιάννης Μακρυγιάννης δεν ήταν ένας τυπικός ήρωας της Επανάστασης. Πολεμιστής, πολιτικός και συγγραφέας, βρέθηκε πολλές φορές σε σύγκρουση με την εξουσία, από την περίοδο του Καποδίστρια έως τη βασιλεία του Όθωνα. Είχε φανατικούς υποστηρικτές αλλά και σκληρούς επικριτές, ενώ η δράση του τον οδήγησε μέχρι και στη φυλακή.

Ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου και Θεωρίας των Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για τις πολιτικές επιλογές του Μακρυγιάννη, τις αντιφάσεις του χαρακτήρα του και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να επηρεάσει τη νεότερη ελληνική ιστορία.

