Τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 32η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στο ξενοδοχείο The Met, από τις 10:00 έως τις 18:00, με τη συμμετοχή 120 επιχειρήσεων, που προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imeres-karieras-dypa-thessaloniki-sep2024.

Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα:

- να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό,

- να διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς που τους ενδιαφέρουν,

- να ενημερωθούν για το εύρος των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και τις ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις,

- να συναντηθούν με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) και να ενημερωθούν για τις δράσεις και υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό, θα μπορούν:

- να συναντηθούν με μεγάλο αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας που διαθέτουν,

- να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά από τους υποψηφίους και

- να αναδείξουν σε σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχει η κάθε εταιρία.

Η λίστα με τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης, Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε εργαστήρια συμβουλευτικής από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ σε θεματικές που αφορούν τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα των παράλληλων αυτών δράσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/hm-karieras-thess-9-10-sept-workshops=.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/mem

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.