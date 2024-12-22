Λογαριασμός
Εσωτερική έρευνα στην ΑΑΔΕ για τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε κύκλωμα λαθρεμπορίας ποτών

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για απλό υπάλληλο, που εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ με μετάταξη από Δήμο της Αττικής το 2022

ΑΑΔΕ

Εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας πειθαρχικής δίωξης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον υπάλληλο, που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα, το οποίο πωλούσε νοθευμένα ποτά έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για απλό υπάλληλο, που εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ με μετάταξη από Δήμο της Αττικής το 2022 και υπηρετούσε σε θέση τεχνικού διαχειριστή.

