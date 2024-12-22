Εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας πειθαρχικής δίωξης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον υπάλληλο, που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα, το οποίο πωλούσε νοθευμένα ποτά έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για απλό υπάλληλο, που εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ με μετάταξη από Δήμο της Αττικής το 2022 και υπηρετούσε σε θέση τεχνικού διαχειριστή.

