Σε επικύρωση της πρωτόδικης καταδίκης του κτηνοτρόφου, τα σκυλιά του οποίου επιτέθηκαν και σκότωσαν την Αγγλίδα τουρίστρια Celia Hollingworth τον Σεπτέμβριο του 2017 στην περιοχή της Μαρώνειας Ροδόπης, προχώρησε το Τριμελές Εφετείο Θράκης στην Κομοτηνή.

Με την προχθεσινή απόφασή του το Εφετείο έκρινε πως ο θάνατος της τουρίστριας προήλθε από επίθεση μη επιτηρούμενων σκύλων φύλαξης και όχι από λύκους, όπως λανθασμένα είχε θεωρηθεί τις πρώτες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», για την υπόθεση είχε πραγματοποιήσει, μαζί με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (ΙΔΕ) του «ΕΛΓΟ Δήμητρα», ειδική έρευνα που βασίσθηκε τόσο σε εργασίες πεδίου με τη χρήση ειδικών καμερών καταγραφής πανίδας, όσο και στον καθορισμό, με βιβλιογραφική έρευνα, κριτηρίων που σχετίζονται με την πιθανότητα επίθεσης σκύλων ή λύκων σε άνθρωπο.

Από την έρευνα συντάχθηκε πόρισμα που παραδόθηκε το 2018 στις αρμόδιες αρχές και στη συνέχεια επιστημονική δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό, καθώς το θέμα έλαβε διεθνείς διαστάσεις και επιβαλλόταν η σχετική ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας.

«Μέσω συνδυασμού του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του θύματος οφειλόταν σε θανατηφόρα επίθεση σκύλων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, όπου σημειώνεται ότι οι απρόκλητες επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους είναι υπαρκτό αλλά σπάνιο φαινόμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.