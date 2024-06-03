Μετέωρα: Μαγευτική εκδήλωση με αερόστατα στην Καλαμπάκα

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 2 Ιουνίου, η εκδήλωση του Δήμου Μετεώρων με αερόστατα και με τίτλο «Μετεώρων Ήχος και Φως» στη Θεόπετρα Καλαμπάκας.

Πρόκειται για μία μοναδική εκδήλωση με στόχο την προβολή των τοπίων της περιοχής που διοργανώθηκε από την εταιρία Explore DMC σε συνεργασία με τον Δήμο Μετεώρων.

Η επιλογή της Θεόπετρας για το συγκεκριμένο event δεν είναι τυχαία, όπως αναφέρει ο Δήμος Μετεώρων.

Το όνομα της περιοχής, που σημαίνει «πέτρα του Θεού», συνδέεται με την εμπειρία να αιωρείσαι στον ουρανό μέσα σε ένα αερόστατο.

Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, τόνισε: «Το απόγευμα της Κυριακής στη Θεόπετρα ζήσαμε μία μοναδική εμπειρία. Όταν μου προτάθηκε η πρωτόγνωρη θεαματική εκδήλωση με τα αερόστατα με τίτλο "Μετεώρων Ήχος και Φως" πότε δεν περίμενα ότι θα αγκαλιαστεί με μια τόσο μεγάλη μαζική προσέλευση. Μπορεί να μην καταφέραμε όπως το περιμέναμε να ικανοποιήσουμε τους μικρούς μας φίλου να απολαύσουν τη μαγική εμπειρία της πτήσης των αεροστάτων, ωστόσο είναι μια εκδήλωση που μας ανεβάζει ως δήμο ψηλά και δείχνει τον δρόμο της εξωστρέφειας, που πρέπει να ακολουθήσουμε. Καταφέραμε να προβάλλουμε την περιοχή τη Θεόπετρας, η οποία διαθέτει έναν μοναδικό αρχαιολογικό χώρο καθώς πρόκειται για το μοναδικό μουσείο αποκλειστικά πρώιμης προϊστορίας στην Ελλάδα, βασισμένο στα ευρήματα του σπηλαίου της Θεόπετρας. Από αύριο κιόλας, μαζί με τους συνεργάτες μου και την εταιρεία Explore DMC, θα δουλεύουμε για τη μεγάλη εκδήλωση του Σεπτεμβρίου, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μια ανεπανάληπτη εμπειρία τόσο για την περιοχή μας όσο και για τους επισκέπτες της».

«Συνεχίζουμε μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό μας να προβάλλουμε τα τοπόσημα του δήμου μας, όπως έχουμε υποσχεθεί. Δημιουργούμε μια συνεκτική και ενοποιημένη ταυτότητα. Σε αυτήν την ταυτότητα, κάθε χωριό, κάθε περιοχή και κάθε κοινότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας που συνθέτει τον δήμο μας. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη όπου μικροί και μεγάλοι θα ζήσουμε την εμπειρία της αιώρησης δημιουργώντας μια …γέφυρα ονείρων ανάμεσα στη γη και τον ουρανό», πρόσθεσε ο κ. Αβραμόπουλος.

