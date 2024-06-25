Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΡΤ για τον δημοσιογράφο που συνελήφθη νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς φέρεται να ξυλοκόπησε τη σύντροφό του, με την οποία είναι συνάδελφοι.

«Η ΕΡΤ, αμέσως μόλις ενημερώθηκε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συμβασιούχου εργαζόμενου της ΕΡΤ εις βάρος της συντρόφου του, επίσης συμβασιούχου εργαζομένης στην εταιρεία, έθεσε σε παύση τη σύμβαση του φερόμενου ως δράστη έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση και αποφανθεί η δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.