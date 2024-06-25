Τα χειρότερα γλύτωσε ο πιλότος ενός αεροπλάνου του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου Canadair, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στη Ναυπακτία.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, ένα Canadair το οποίο συμμετέχει στην επιχείρηση κατάσβεσης, προσέκρουσε σε κλαδιά πεύκου, με αποτέλεσμα να τα σπάσει.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100. 3, ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας νωρίτερα ανέφερε ότι διατάχθηκε προληπτικά εκκένωση των γύρω οικισμών, επισημαίνοντας ότι το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο.

Μέσω του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι από τους οικισμούς Μολύκρειο και Φραγκέικα να μετακινηθούν προς Αντίρριο καθώς και από την περιοχή Άνω Πλατανίτης προς Ναύπακτο.

