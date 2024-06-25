Σε δύο συλλήψεις για την πρόκληση πυρκαγιών σε Νάξο και Φωκίδα προχώρησε χθες και προχθες η Πυροσβεστική ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε 6 ακόμα άτομα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Συνελήφθη στις 23 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους τoυ Π.Κ. Νάξου, ημεδαπός, για πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση Μουτσούνα Απειράνθου, στη νήσο Νάξο και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 3.459€.

Συνελήφθη χθες 24 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Άμφισσας, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ξηρά χόρτα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Δ.Κ. Βραίλας, του Δήμου Δωρίδας, στην Φωκίδα και ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 750€, χθες 24 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Γιαννιτσών, σε ημεδαπό, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον Δήμο Γιαννιτσών, στην Πέλλα.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.125€, χθες 24 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κέρκυρας, σε αλλοδαπό, για απόρριψη υπολειμμάτων συσκευής έψησης εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Άγιος Στέφανος, στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 937,5€, χθες 24 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μακρακώμης, σε εταιρεία, για απόρριψη απορριμμάτων σε πρανές οδού πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη Τ.Κ. Πίτσιου, του Δήμου Μακρακώμης, στην Φθιώτιδα.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.546,875€, σήμερα 25 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Σοφάδων, σε ημεδαπό, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ξηρά χόρτα εντός αγροτικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη Τ.Κ. Ασημοχωρίου, του Δήμου Σοφάδων, στην Καρδίτσα.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.625 €, σήμερα 25 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 9ου Π.Σ. Αθηνών, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε εκτέλεση θερμών εργασιών (συσκευών κοπής & συγκόλλησης μετάλλων), κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Δροσιά, του Δήμου Διονύσου, στην Αττική.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.625 €, σήμερα 25 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 9ου Π.Σ. Αθηνών, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε εκτέλεση θερμών εργασιών (τροχού κοπής μετάλλων), κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Δροσιά, του Δήμου Διονύσου, στην Αττική.

