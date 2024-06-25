Ρεπορτάζ Mάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε δημοσιογράφο πέρασαν άντρες της ασφαλείας το μεσημέρι καθώς φέρεται να χτύπησε την επίσης δημοσιογράφο σύντροφό του.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και κρατείται στο ΑΤ Ομόνοιας.

Η σύντροφος του σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στο πρόσωπο.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

"Η ΕΡΤ αμέσως μόλις ενημερώθηκε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συμβασιούχου εργαζόμενου της ΕΡΤ εις βάρος της συντρόφου του, επίσης συμβασιούχου εργαζομένης στην εταιρεία, έθεσε σε παύση τη σύμβαση του φερόμενου ως δράστη έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση και αποφανθεί η δικαιοσύνη".



