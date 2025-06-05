Λογαριασμός
Μεταλλικό αντικείμενο έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου στην Ερμού - Σώθηκε από θαύμα 26χρονη

Το περιστατικό συνέβη στις 12:40 στην Ερμού όταν έπεσε το βαρύ αντικείμενο από το κτίριο στο οποίο εκτελούνταν εργασίες - Συνελήφθη ο υπεύθυνος εργασιών

Ερμου

Από θαύμα σώθηκε 26χρονη που περπατούσε αμέριμνη στην Ερμού όταν ξαφνικά έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου μεταλλικό αντικείμενο.

Το περιστατικό συνέβη στις 12:40 στην Ερμού 30 όταν έπεσε το βαρύ αντικείμενο από το κτίριο στο οποίο εκτελούνταν εργασίες.

Ο υπεύθυνος εργασιών συνελήφθη ο υπεύθυνος εργασιών, ημεδαπός του 1997 κατηγορούμενος για απόπειρα πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Πηγή: skai.gr

