Από θαύμα σώθηκε 26χρονη που περπατούσε αμέριμνη στην Ερμού όταν ξαφνικά έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου μεταλλικό αντικείμενο.
Το περιστατικό συνέβη στις 12:40 στην Ερμού 30 όταν έπεσε το βαρύ αντικείμενο από το κτίριο στο οποίο εκτελούνταν εργασίες.
Ο υπεύθυνος εργασιών συνελήφθη ο υπεύθυνος εργασιών, ημεδαπός του 1997 κατηγορούμενος για απόπειρα πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια.
Πηγή: skai.gr
