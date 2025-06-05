Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικία στην οδό Σταϊκοπούλου στο Ναύπλιο το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν οι argolikeseidhseis οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν τη σορό μιας γυναίκας μέσα στο σπίτι.

Πρόκειται για μια 92χρονη η οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητα της.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία ενώ η πυροσβεστική εξετάζει τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στην τραγωδία.

