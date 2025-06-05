Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης έξω από το Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, όταν μεγάλος όγκος καλαμποκιού έπεσε στον δρόμο από διερχόμενο φορτηγό. Το φορτηγό είχε ξεκινήσει από το λιμάνι της Αμφιλοχίας, μεταφέροντας καλαμπόκι από πλοίο.

Όπως γράφει το e- maistros Καθώς ανέβαινε την ανηφόρα προς το κέντρο της πόλης, φαίνεται πως η πίσω πόρτα του οχήματος δεν είχε ασφαλιστεί σωστά, με αποτέλεσμα το φορτίο να πέσει στον δρόμο, ακριβώς μπροστά στην είσοδο του Κέντρου Υγείας.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και επικράτησε μικρή αναστάτωση, καθώς το σημείο είναι πολυσύχναστο και εξυπηρετεί ασθενείς και επείγοντα περιστατικά. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμεναρχείου για να απομακρύνουν το καλαμπόκι και να επαναφέρουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Η επιχείρηση αποκατάστασης ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε οχήματα.

Πηγή: skai.gr

