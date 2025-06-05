Πανικός επικράτησε σε γειτονιά της Σπάρτης όταν κάτοικοι εντόπισαν φίδι μήκους μεγαλύτερο του ενός μέτρου στην αυλή κατοικίας. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσε άνδρας της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος χειρίστηκε με απόλυτο επαγγελματισμό την κατάσταση.
Με ψυχραιμία και κατάλληλο εξοπλισμό, ο πυροσβέστης κατάφερε να πιάσει το φίδι και να το μεταφέρει σε ασφαλές φυσικό περιβάλλον, μακριά από κατοικημένη περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Fly, το ερπετό ήταν ένας λαφιάτης – ακίνδυνο και μη δηλητηριώδες είδος φιδιού που συναντάται συχνά στη νότια Ελλάδα και παίζει σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα, καθώς τρέφεται με τρωκτικά.
Δείτε το βίντεο:
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να υπάρξει κανένας κίνδυνος για τους πολίτες.
