Της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων, νομίμων εκπροσώπων εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, ζήτησε ο ζήτησε την Παρασκευή ο εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

«Αποδείχθηκε η σύνδεση των κατηγορουμένων με τις εμπλεκόμενες εταιρείες και το λογισμικό, οπότε να κηρυχθούν άπαντες ένοχοι για όλες τις κατηγορίες».

Ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι κατηγορούμενοι πρέπει να καταδικασθούν για τρία πλημμελήματα, όπως κατηγορούνται.

Συγκεκριμένα, ζήτησε να κριθούν ένοχοι για επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων από κοινού και κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα και για παράβαση απορρήτου τηλεφωνικής συνομιλίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Για τις πράξεις αυτές πρότεινε τη μετατροπή των κατηγοριών μόνο σε κατά συρροή και όχι σε κατ’ εξακολούθηση, η οποία αν γίνει δεκτή θα έχει αντίκτυπο ως προς τις ποινές αυξάνοντάς τες.

«Το έννομο αγαθό εδώ έχει κάθε φορά διαφορετικό πρόσωπο, με κάθε αποστολή μηνύματος προσβάλλεται διαφορετικό αγαθό», εξήγησε.

Για την πράξη της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα ζήτησε να παύσει η ποινική δίωξη πλην των εμπρόθεσμων εγκλήσεων, καθώς απαιτείται έγκληση για το αδίκημα.

Την εισαγγελική αγόρευση θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων που εκπροσωπούν θύματα του λογισμικού προς υποστήριξη της κατηγορίας και τελευταίοι θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, υπεύθυνοι εμπλεκόμενων εταιριών, είχαν κάνει χρήση του δικαιώματός τους να μην εμφανιστούν στο δικαστήριο.

Η αυλαία της υπόθεσης θα πέσει με την απόφαση του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

